Paddle et Paddle Step à Bédanne

Paddle et Paddle Step à Bédanne, 23 septembre 2022, . Paddle et Paddle Step à Bédanne

2022-09-23 18:00:00 18:00:00 – 2022-09-23 20:00:00 20:00:00 C’est vendredi, c’est la fin de semaine et vous voulez découvrir le paddle ou paddle step, mais vous n’avez jamais

osé vous lancer ? Venez découvrir le plan d’eau sécurisé de Bédanne, le temps d’une balade de détente, d’initiation ou sportive sur… dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville