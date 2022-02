Paddle en mer au départ de Saint-Aubin-sur-Mer Belbeuf, 1 avril 2022, Belbeuf.

Paddle en mer au départ de Saint-Aubin-sur-Mer Albâtre Kitesurf 431 Rue du Porche Belbeuf

2022-04-01 – 2022-10-31 Albâtre Kitesurf 431 Rue du Porche

Belbeuf Seine-Maritime

Albâtre Kitesurf vous invite à vivre une expérience 100% glisse ! Au départ de la station de Saint-Aubin-sur-Mer, vous partirez en paddle explorer la Côte d’Albâtre et tous ses trésors durant 2 heures. Cette sortie se décline en deux formules en fonction du niveau des participants.

Hervé, votre moniteur diplômé, proposera une balade aux débutants et une rando aux plus chevronnés. Quelle que soit la formule choisie, les sensations et les découvertes sont garanties !

A partir de 12 ans – Durée : 2h

Réservation obligatoire. Programme sur demande, sous réserve de disponibilité.

Tarifs : 40€/personne

contact@albatrekitesurf.com +33 7 69 82 94 75 https://www.albatrekitesurf.com/

