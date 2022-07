Paddle Day Erquy, 13 août 2022, Erquy.

Paddle Day

Le port Maison de la mer Erquy Côtes d’Armor Maison de la mer Le port

2022-08-13 – 2022-08-14

Maison de la mer Le port

Erquy

Côtes d’Armor

Le Erquy Paddle Day est un évènement/rassemblement de stand up paddle.

Cet évènement est axé sur l’accessibilité à tous et le plaisir de ramer ensemble.

Cependant l’Erquy paddle day n’est pas une journée découverte ou initiation, nous vous demandons de venir avec votre planche et de déjà savoir tenir debout dessus.

En 2021, nous étions plus de 100 planches gonflables/rigides ….. Rejoignez nous en 2022.

Le programme :

Samedi 13 Aout à partir de 16h :

– inscription

– course fun par équipe de 3 ou 4 sur des stand up paddle géants

– séance yoga sur la plage

– BBQ à dispositions pour vos propres brochettes / repas

Dimanche 14 aout, de 9h à 15h

– inscription

– course kids

– course parents/enfants

– course longue distance, 4Km loisirs, 8km Pros

– remise des prix

Inscriptions : 10 euros les 2 jours

quelques planches seront disponible à la location

equipements de securité obligatoire :

– leash de planche

– combinaison ou gilet de sauvetage

Pour tous renseignements, merci de se référer à la page facebook de l’évènement, ou contact par téléphone

+33 2 96 72 32 62 http://www.centrenautique-erquy.fr/

Maison de la mer Le port Erquy

dernière mise à jour : 2022-07-26 par