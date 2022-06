Paddle au Lac de Trémelin, 4 juillet 2022, .

Paddle au Lac de Trémelin

2022-07-04 – 2022-07-04

Venez profiter en famille ou entre amis, de nos cours d’initiation paddle au Lac de Trémelin, à 30 min de Rennes aux portes de la Destination Brocéliande. Notre animateur vous proposera de découvrir la navigation sur le Lac de Trémelin grâce au paddle. Pour ceux qui sont déjà agiles sur un paddle, la séance se fera plus en autonomie.

Pendant la séance d’une durée de 2h, vous apprendrez à vous lever sur votre paddle et à vous tenir en équilibre. Une fois cette étape passée, vous pourrez naviguer tranquillement sur le lac. Notre animateur vous proposera des petits défis pour tester votre équilibre et votre agilité !

:

Rendez-vous quelques minutes avant votre séance au Centre VENT au bord du Lac, avec votre bon d’échange.

Une personne par paddle

Réservation en ligne sur lacdetremelin.com ou sur place à l’office de tourisme

:

