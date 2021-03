Tourville-la-Rivière Tourville-la-Rivière Seine-Maritime, Tourville-la-Rivière Paddle à la Base de loisirs de Bédanne Tourville-la-Rivière Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Tourville-la-Rivière

Paddle à la Base de loisirs de Bédanne, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Tourville-la-Rivière. Paddle à la Base de loisirs de Bédanne 2021-07-24 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-24 16:00:00 16:00:00 Base de loisirs de Bédanne 5 voie du Mesnil

Tourville-la-Rivière Seine-Maritime Tourville-la-Rivière Vous rêvez d’essayer le paddle mais n’avez jamais osé vous lancer ? Walid a ce qu’il vous faut : une balade sur le plan d’eau de la Base de loisirs de Bédanne, à seulement 20 km de Rouen ! Ici, pas de vague ni de courant, mais un cadre apaisant et un moniteur tout sourire qui vous aidera à trouver votre équilibre et vous fera découvrir la nature environnante. Poules d’eau, hirondelles ou encore libellules, vous aurez peut-être la chance de faire de charmantes rencontres en chemin ! A partir de 12 ans – Durée : 2h

Balade sur réservation.

Tarifs : 26€/personne Vous rêvez d’essayer le paddle mais n’avez jamais osé vous lancer ? Walid a ce qu’il vous faut : une balade sur le plan d’eau de la Base de loisirs de Bédanne, à seulement 20 km de Rouen ! Ici, pas de vague ni de courant, mais un cadre apaisant et… info@bedanne.com +33 2 35 87 91 89 http://www.bedanne.com/ Vous rêvez d’essayer le paddle mais n’avez jamais osé vous lancer ? Walid a ce qu’il vous faut : une balade sur le plan d’eau de la Base de loisirs de Bédanne, à seulement 20 km de Rouen ! Ici, pas de vague ni de courant, mais un cadre apaisant et… Vous rêvez d’essayer le paddle mais n’avez jamais osé vous lancer ? Walid a ce qu’il vous faut : une balade sur le plan d’eau de la Base de loisirs de Bédanne, à seulement 20 km de Rouen ! Ici, pas de vague ni de courant, mais un cadre apaisant et un moniteur tout sourire qui vous aidera à trouver votre équilibre et vous fera découvrir la nature environnante. Poules d’eau, hirondelles ou encore libellules, vous aurez peut-être la chance de faire de charmantes rencontres en chemin ! A partir de 12 ans – Durée : 2h

Balade sur réservation.

Tarifs : 26€/personne

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Tourville-la-Rivière Autres Lieu Tourville-la-Rivière Adresse Base de loisirs de Bédanne 5 voie du Mesnil Ville Tourville-la-Rivière