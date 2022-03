PAD PARIS Tuileries Paris Catégories d’évènement: île de France

PAD PARIS Tuileries, 6 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 05 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 20h00

mercredi

de 11h00 à 22h00

PAD PARIS, le plus grand salon de design, revient aux Tuileries pour sa 24ème édition Évènement fondateur et incontournable pour les collectionneurs internationaux de Design, PAD Paris revient pour sa 24ème édition du 5 au 10 avril 2022 aux Tuileries. En réunissant les meilleures galeries internationales et françaises de Design historique et contemporain, PAD Paris propose un parcours exceptionnel du Beau. En stimulant une résonance vertueuse entre les œuvres, mais également entre les spécialités et la personnalité des galeristes, PAD Paris offre un point de vue inédit sur la création contemporaine et l’histoire des arts décoratifs. Pour cette édition, la scénographie du restaurant est confiée à la décoratrice Sandra Benhamou, et le Studio PAD est pensé par les architectes d’intérieur Jacques Bec et Artur Miranda, le duo OITOEMPONTO. Le jury de PAD Paris, composé d’architectes et de décorateurs d’intérieur de renommée, est présidé par Jacques Grange. Tuileries 234 rue de Rivoli Paris 75001 Contact : 0153308520 paris@padesignart.com https://www.padesignart.com/paris/fr/ https://www.facebook.com/padesignartonline https://twitter.com/padesignart Art contemporain;Expo;Loisirs;Peinture;Salon

