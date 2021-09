Pad Brapad + Cumbia Chicharra Parc du Thabor,entrée place SainteMelaine, 9 octobre 2021, Rennes.

Pad Brapad + Cumbia Chicharra

Parc du Thabor, entrée place SainteMelaine, le samedi 9 octobre à 20:30

Pad Brapad Electro-balkan Habitués du festival, les Pad Brapad reviennent sévir en Bretagne avec un album signé sur le label rennais Vlad, en repoussant toujours plus loin le concept d’Urban Tzigan Music que le collectif a lui-même défini. Au collectif « originel » (accordéon, violon, contrebasse, percus), déjà egayé de machines et de visuels, les musiciens aguerris de plusieurs centaines de concerts en Europe, pimentent encore la chose avec guitare électrique, sampling, scratchs, beats électroniques… Du groove, on vous dit ! Pad Brapad strikes again ! Cumbia Chicharra Cumbia explosive Avec ses 8 musiciens·n·es tous multi- instrumentistes, il faut avouer que ce collectif de Méditerranée sait embraser les rythmes tropicaux comme personne : la cumbia originelle s’imprègne allègrement de saveurs inédites, d’afro-beat, de funk, de chicha psychédélique, de hip hop cuivré et de dub sulfureux pour fusionner en une potion sensuelle et grisante servie sur un plateau aux danseuses et danseurs.

Tarif Plein : 19€ / Tarif Réduit : 9,5€ / Tarif Sortir ! : 5€

Festival Le Grand Soufflet

Parc du Thabor, entrée place Sainte-Melaine, Rennes



