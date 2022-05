PAD 2022 – Visite spectacle au Palais de l’Art déco Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

2022-05-28 – 2022-05-28

Saint-Quentin Aisne Cette visite humoristique contée par un comédien de la compagnie Astrotapir vous fera découvrir sous un nouveau jour le Palais de l’Art déco et son histoire ! Trois créneaux :

