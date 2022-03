PAD 2022 – Visite & exposition Alfred-Auguste Janniot (1889-1969), génie de l’Art Déco Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

PAD 2022 – Visite & exposition Alfred-Auguste Janniot (1889-1969), génie de l’Art Déco Saint-Quentin, 1 avril 2022, Saint-Quentin. PAD 2022 – Visite & exposition Alfred-Auguste Janniot (1889-1969), génie de l’Art Déco Saint-Quentin

2022-04-01 – 2022-04-02

Saint-Quentin Aisne 1.5 1.5 Exposition temporaire au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, du 1er avril au 18 septembre 2022. Après l’Art Nouveau qui a vu émerger de grandes figures individualistes comme le belge Victor Horta ou

le français Hector Guimard, l’Art déco va promouvoir et consacrer le travail à plusieurs mains. La nouvelle architecture, « clef de voûte de tous les Arts », appelle alors à l’union de tous les artistes : sculpteurs, peintres, mosaïstes, ferronniers, vitraillistes et grands décorateurs. Parmi les sculpteurs de cette période si féconde pour l’Art français, le Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer a décidé de mettre en lumière la figure d’Alfred-Auguste Janniot. Ce dernier est l’un des représentants majeurs de l’Art déco au même titre que l’architecte-décorateur Jacques- Émile Ruhlmann ou le peintre Jean Dupas. De Paris à New-York, il a multiplié les chefs d’œuvres pour les nombreux architectes qui le sollicitaient avec insistance : Wallace Harrison (Rockefeller Center de New-York), Michel Roux-Spitz, Pierre Patout (paquebots Ile de France et Normandie), Albert Laprade (Musée des Colonies), Jean Niermans, Aubert, Dastugue, Viard et Dondel (Palais de Tokyo). En cohésion totale avec les bâtiments qu’il investissait et bonne intelligence avec ses amis architectes, sur

les paquebots transatlantiques,

pour les Hôtels de Ville ou Bourse du travail, pour les Palais Nationaux, TP : 2,5€/ TR : 1,5€

Visites guidées

Samedi 2, 16 et 30 avril à 15h

Samedi 7 et 28 mai à 15h

TP : 4,5€/ TR : 2,5€ MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

