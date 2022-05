PAD 2022 – Visite de l’église de Cartigny

PAD 2022 – Visite de l'église de Cartigny

2022-05-14 – 2022-05-14 Le 14 Mai à 15h, visite de l'église de CARTIGNY (Somme) reconstruite entre 1924 et 1927 et dont l'aménagement intérieur (Art Déco) a été confié au Décorateur Gérard ANSART devenu Architecte par la suite. L'église étant dédiée à Sainte Radegonde (520 – 587), Gérard ANSART s'est inspirée de l'époque franque, notamment pour ce qui concerne le maître-autel, les luminaires, les sièges des célébrants, mais aussi pour ce qui concerne un autel "secondaire" (situé dans une chapelle latérale) qui a la forme d'un sarcophage mérovingien – comportant l'inscription en latin "Epouse de Dieu et Reine des Francs" – et qui est surmonté d'une superbe statue Art Déco incrustée de mosaïques représentant Sainte-Radegonde. Les vitraux sont Art Déco, de même que le Chemin de croix constitué de mosaïques insérées dans les piliers de la nef.

