Saint-Quentin

2022-04-22 – 2022-04-22

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Dans une ambiance bouquiniste des années 20, retrouvez les bénévoles de l’association Enfance et Partage Haute-Picardie pour une vente de livres au sein du Buffet !

Vendredi et samedi de 10h à 18h. Dayan Briche

Saint-Quentin

