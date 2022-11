Pacotille. Spectacle sans paroles, visuel et poétique de marionnettes à taille humaine, à partir de 5 ans. Courtonne-la-Meurdrac Courtonne-la-Meurdrac Catégories d’évènement: Calvados

Pacotille. Spectacle sans paroles, visuel et poétique de marionnettes à taille humaine, à partir de 5 ans. Courtonne-la-Meurdrac, 18 décembre 2022

2022-12-18 16:00:00 – 16:45:00

Avec Aude Maréchal et Georges Jouanne. Compagnie Créa. Baluchon sur l'épaule, valise à la main, ainsi se présente dans toute sa simplicité « le Vagabond », qui va, comme d'habitude, vivre sa journée habituelle. Mais un matin, son quotidien change en laissant sur son chemin une étrange petite boîte qui s'avère offrir à ce dernier ce qu'il désire. Dès la première ouverture de la boîte, rien n'est plus habituel. Un nouveau monde s'ouvre alors et « le Vagabond » se voit précipité au milieu de personnages de papier journal. Ils sont cinq à se lier au petit homme par amitié, par intérêt, par amusement et de bien d'autres manières encore. Les personnages se rencontrent, la boîte joue de sa magie et le vagabond s'attache à son petit univers autour du banc. Toute une histoire se crée au fur et à mesure des situations, au fil de la musique. Une musique aux sonorités jazz / swing, un petit air de « titi parisien » où s'invite parfois quelques bruits « d'ailleurs ». Spectacle visuel, musical et poétique où se succèdent à un rythme effréné : courses poursuites, rencontres, quiproquos et tours de passe-passe.

