La Riposte vous invite à passer une soirée en compagnie du duo Paco et Poupette. Au programme un show musical de "Variété tout terrain" à la fois fou, drôle, décalé, sexy, glamour et kitch, tout ça autour de bonnes bières de la brasserie.

+33 2 96 74 47 23

Détails Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat, Côtes-d'Armor Autres Lieu Châtelaudren-Plouagat Adresse Brasserie, La Riposte 27 Place de la République Ville Châtelaudren-Plouagat lieuville 48.54219#-2.96978