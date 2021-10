PACO ANDREO – Korahl Le Baiser Salé, 21 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 21 décembre 2021

de 19h30 à 20h45

payant

Nouveau projet inédit en avant-première au Baiser Salé ! #JazzDeDemain

Douze chanteur.se.s, six filles, six garçons, trombone, piano et une vision contemporaine de la musique pour choeur profane en quête de spiritualité, inspirée par Olivier Messiaen et les musiques improvisées. Textes et poèmes de Robert Frost, Emmanuelle Cavarlé, Pablo Neruda… Jeune musicien ambitieux et créatif, Paco Andreo a été récompensé à maintes reprises. Primé par la commission Alumni Fulbright, récompensé par la bourse Georges Lurcy et 1er prix de l’International online trombone contest 2020, catégorie jazz ! Sideman demandé, il est à la tête de plusieurs projets et ne cesse d’innover.

Alors #SoyezCurieux et venez découvrir au Baiser Salé, les grands noms de demain !

PACO ANDREO trombone, YESSAÏ KARAPETIAN piano, HUGO VAN RECHEM direction, ELLINOA voix, CELIA FORESTIER voix, CLIMÈNE ZARKAN voix, LEAH MARX voix, CHARLOTTE PLANCHOU voix, YUMI ITO voix, PHILIP MANIEZ voix, JULES JASSEF voix, YACEEN BELHARRAT voix, LUCA SPILER voix, THIBAULT GOMEZ voix, PABLO CAMPOS voix

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : + 33 1 42 33 37 71 https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale

