PACO ANDREO “Ecorce” Le Baiser Salé, 26 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 26 octobre 2021

de 19h30 à 20h30

Pour sa 1ère date de résidence #JazzDeDemain, il présentera en exclusivité, son quintet. Paco Andreo valve trombone, Sol Lena-Schroll sax alto / sopranino, Hector Lena-Schroll trompette / trompette piccolo, Benoît Quentin cbasse, Samuel Ber batterie Jeune musicien ambitieux et créatif, Paco Andreo a été récompensé à maintes reprises. Primé par la commission Alumni Fulbright, récompensé par la bourse Georges Lurcy et 1er prix du International online trombone contest 2020, catégorie jazz ! Sideman demandé, il est aussi à la tête de plusieurs projets: un trio avec Etienne Renard et Jeff Ballard, un quartet, un grand ensemble de 17 musiciens co-dirigé avec Hugo Van Rechem… Pour sa 1ère date de résidence #JazzDeDemain, il présentera en exclusivité, son quintet. Un groupe Franco-Belge, un format atypique : trois soufflants, pas de piano. Ce quintet acoustique fait exploser les formes en façonnant un répertoire de compositions anguleuses qui brouille les frontières entre écriture et improvisation. Il marie le groove primal à la sophistication de la musique microtonale, conjugue les concepts rythmiques tranchants à la naïveté de ses mélodies dénudées. #SoyezCurieux Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)

Contact :Le Baiser Salé Jazz-Club 0142333771

Le Baiser Salé
58 rue des Lombards
Paris