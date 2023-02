Paco Andreo-3X3 Jazzdedmain BAISER SALE, 28 février 2023, PARIS.

Paco Andreo-3X3 Jazzdedmain BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-02-28 à 19:00 (2023-02-28 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Paco Andreo trombone/compos, Clément Merienne piano préparé/compos, Hector Lena-Schroll trompette/trompette piccolo/compos Jeune musicien ambitieux et créatif, Paco Andreo a été récompensé à maintes reprises. Primé par la commission Alumni Fulbright, récompensé par la bourse Georges Lurcy et 1er prix de l’International Online Trombone Contest 2020, catégorie jazz ! Sideman demandé, il est aussi à la tête de plusieurs projets : un trio avec Etienne Renard et Jeff Ballard, un quartet, un grand ensemble de 17 musiciens co-dirigé avec Hugo Van Rechem… Le projet 3×3 qu’il présente au Baiser Salé met en scène trois improvisateurs/compositeurs. Trois pièces chacun pour un répertoire construit à la frontière avec les musiques improvisées et contemporaines, travaillant sur les textures du piano préparé et les techniques étendues du trombone et de la trompette. Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

