Seine-Maritime Embarquez pour une expérience unique et hors du temps avec le Pacific Vapeur !

Au départ des gares de Sotteville, de Rouen ou encore d’Auffay, cette rame historique (tractée par une locomotive diesel A1A A1A 68081) fera l’aller/retour jusqu’à Dieppe. À bord de votre compartiment, vous pourrez découvrir les paysages seino-marins avant de profiter du folklore de la traditionnelle Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques. • Sotteville : départ à 09h20 retour à 20h25

• Rouen-Rive-Droite : départ à 09h38 retour à 20h10

• Maromme : départ à 09h48 retour à 19h58

• Clères : départ à 10h08 retour à 19h35

• Auffay : départ à 10h41 retour à 19h

• Longueville-sur-Scie : départ à 10h55 retour à 18h20

• Dieppe : arrivée à 11h06 départ à 18h05

[Horaires susceptibles d’être affinés] Pour les fans de cabaret, il est possible d’assister à un spectacle de chansons de l’entre-deux guerres, dans une voiture spécialement aménagée. 2 séances, une le matin à l’aller et une le soir au retour au prix de 24€ la séance. Vous pourrez aussi profiter de la voiture bar ou encore de la voiture postale avec une exposition sur les anciens équipements ferroviaires, les travaux sur la Pacific, le projet de musée et une vente d’objets souvenirs. Attention, la rame n’est pas chauffée, alors couvrez-vous en conséquence. Des couvertures seront à votre disposition si nécessaire. Au retour, les équipes se lancent un grand défi en gare de Longueville-sur-Scie : mettre en place puis servir un potentiel de 400 bols de soupe (fabrication maison), ranger, replier tout en 30 minutes, le temps de l’arrêt en gare ! Le défi est lancé et il doit réussir, sinon… retour à pied pour l’équipe retardataire. Une petite participation d’1 euro sera demandée, afin de payer les légumes. Réservation obligatoire. Embarquez pour une expérience unique et hors du temps avec le Pacific Vapeur !

