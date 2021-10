[Pacific Vapeur] Voyage en train historique pour la Foire aux Harengs Dieppe, 13 novembre 2021, Dieppe.

[Pacific Vapeur] Voyage en train historique pour la Foire aux Harengs Dieppe

2021-11-13 09:20:00 09:20:00 – 2021-11-13

Dieppe Seine-Maritime Dieppe

Embarquez pour une expérience unique et hors du temps avec le Pacific Vapeur !

Au départ des gares de Sotteville, de Rouen ou encore d’Auffay, cette rame historique ( tractée par une locomotive diesel A1A A1A 68081) fera l’aller/retour jusqu’à Dieppe. A bord de votre compartiment en première* ou seconde classe, vous pourrez découvrir les paysages seino-marins avant de profiter du folklore de la traditionnelle Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques.

• Sotteville : départ à 09h22 retour à 20h12

• Rouen-Rive-Droite : départ à 09h34 retour à 20h01

• Malaunay : départ à 09h50 retour à 19h50

• Clères : départ à 10h05 retour à 19h25

• Auffay : départ à 10h23 retour à 18h40

• Longueville-sur-Scie : départ à 10h35 retour à 18h28

• Dieppe : arrivée à 10h47 départ à 18h15

[Horaires susceptibles d’être affinés]

*Service à la place en 1ère classe : café et petits four le matin, champagne et biscuits rose l’après-midi.

Réservation obligatoire sur https://www.logarithmes01.net:8181/gereza_pvc/tickets/tickets.xhtml ou via le formulaire courrier disponible sur le site de l’association.

pvc.reservation@orange.fr +33 2 35 72 30 55 https://pvcasso.fr/

dernière mise à jour : 2021-10-21 par Dieppe-Maritime Tourisme