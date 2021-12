Pacific Palisades POCHE / GVE, 15 mars 2022, Genève.

texte **Guillaume Corbeil** mise en scène **Céleste Germe** jeu **Céline Nidegger** A Los Angeles, un fait divers défraie la chronique en plein été. De nombreux témoignages discordants font surface dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pourquoi tant de divergences entre les récits ? Que s’est-il réellement passé ? Qui était cet homme retrouvé mort enroulé dans un tapis, dans le coffre d’un SUV, laissant derrière lui un butin incommensurable ? Était-il vraiment un extraterrestre, un pilote pour un cartel de la drogue, un vétéran de l’armée américaine ? Un auteur canadien décide de mener sa propre enquête en se faisant passer pour un journaliste. Il se rend sur place pour rencontrer et questionner toutes les protagonistes de cette aventure pour tabloïds. Les rencontres qu’il tente sont parfois avortées, d’autres fructueuses au-delà de toute mesure… Et chacune le plonge dans une nouvelle histoire. Les pièces du puzzle s’emboitent de travers et forme un tableau kaléidoscopique, à l’image de la tentaculaire Cité des Anges. **Guillaume Corbeil aime se jouer des vérités. Dans les collines de Los Angeles il nous balade de fictions en vrais mensonges rencontrer les incroyables témoins d’une presque vraie aventure d’espionnage intersidéral. Nouvel écheveau de mots et d’histoires pour faire briller une actrice seule et donner à Céleste Germe les latitudes pour déballer tous les outils de sa machine à raconter.** Me 16.03 18h30_intro du dirlo représentation suivie d’un bord de scène

