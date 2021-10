Marseille Massilia Bar à Tapas Bouches-du-Rhône, Marseille Pacheco Terror: CUMBIA TROPICAL CALIENTE Massilia Bar à Tapas Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Pacheco Terror: CUMBIA TROPICAL CALIENTE Massilia Bar à Tapas, 28 octobre 2021, Marseille. Pacheco Terror: CUMBIA TROPICAL CALIENTE

Massilia Bar à Tapas, le jeudi 28 octobre à 21:00

Il est ce qui se fait de meilleur dans son domaine. Le grand Pacheco Terror va enflammer la piste du Massilia. Ce jeudi le Massilia risque de décoller alors ne soit pas celui qui ratera le départ…

Entrée libre

♫♫♫ Massilia Bar à Tapas 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T21:00:00 2021-10-28T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Massilia Bar à Tapas Adresse 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Massilia Bar à Tapas Marseille