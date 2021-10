Lisieux médiathèque André Malraux Calvados, Lisieux Pachamama médiathèque André Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Pachamama médiathèque André Malraux, 16 octobre 2021, Lisieux. Pachamama

médiathèque André Malraux, le samedi 16 octobre à 15:00

**Echanges/débats** Synopis : Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

Gratuit

Projection/débat dans le cadre du festival génération Durable médiathèque André Malraux Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu médiathèque André Malraux Adresse Lisieux Ville Lisieux lieuville médiathèque André Malraux Lisieux