Dans le cadre de Mon Premier Festival 2021, venez rencontrer et discuter avec le réalisateur du film Pachamama, Juan Antin. Après la projection du film Pachamama de Juan Antin, à partir de 6 ans (1h10) : Le jeune Tepulpaï vit avec sa famille dans un petit village au cœur de la cordillère des Andes. Leur vie en harmonie avec la nature est rythmée par leurs offrandes à celle qu'ils nomment « Pachamama », la Terre-Mère nourricière. Leur sérénité est soudain troublée par l'arrivée d'un percepteur, venant prélever un impôt au nom du Grand Inca. Pour asseoir son autorité et dépouiller les villageois de leur bien le plus précieux, il leur confisque leur totem protecteur, une statuette dorée nommée la Huaca. Tepulpaï saisit alors l'occasion de prouver sa dévotion à Pachamama ainsi que son courage, et se lance à la poursuite de la délégation inca pour récupérer la Huaca. Il sera rapidement rejoint par son amie Naïra, accompagnée de son lama Lamita. Leur chemin s'annonce périlleux, sans compter que Cuzco, la capitale royale inca, est assiégée par les conquistadors espagnols…

