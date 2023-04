ateliers sophrologie pour les adolescents – gestion du stress Pôle Plume Pacé Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Pacé

ateliers sophrologie pour les adolescents – gestion du stress Pôle Plume, 19 avril 2023 14:30, Pacé. Sophrologue certifiée, j’anime pendant les vacances de Pâques deux ateliers de sophrologie pour les ados, pour les aider à mieux gérer leur stress. Mercredi 19 avril, 14h30 1 Atelier sophrologie pour les ados

L’adolescence est une période profonds changements, qui peuvent être source de nombreux questionnements ou inquiétudes. La scolarité, les examens, les relations familiales, amicales, le rapport au corps… Tous ces sujets peuvent être source de mal-être, de stress ou d’anxiété

Sophrologue spécialisée dans l’accompagnement des enfants et des adolescents, je propose 2 ateliers pendant les vacances de Pâques:

– un atelier dédié aux collégiens – mercredi 19 avril de 14h30 à 16h

– un atelier dédié aux lycéens – mercredi 19 avril de 16h à 17h30

En petit groupe (6 personnes max), nous allons nous entraîner à nous connecter à notre corps, à nous mettre dans notre bulle, à percevoir nos sensations, à prendre conscience de nos tensions. Je vous proposerai des outils pour apprendre à vous libérer, à évacuer toutes ces tensions, et à vous apaiser.

Ces ateliers auront lieu dans la salle atelier du Pôle plume de Pacé.

Renseignements et inscriptions:

emiliesautel.sophro@gmail.com / 06 12 28 97 21

Venez découvrir la sophrologie et expérimenter des outils concrets et simples à utiliser dans votre quotidien Pôle Plume 5 boulevard du trieux Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

Détails Heure : 14:30 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Pacé Autres Lieu Pôle Plume Adresse 5 boulevard du trieux Ville Pacé Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Pôle Plume Pacé

Pôle Plume Pacé Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pace/

ateliers sophrologie pour les adolescents – gestion du stress Pôle Plume 2023-04-19 was last modified: by ateliers sophrologie pour les adolescents – gestion du stress Pôle Plume Pôle Plume 19 avril 2023 14:30 Pôle Plume Pacé

Pacé Ille-et-Vilaine