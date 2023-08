Rando 10km : « balade entre Flume et Champalaune » Pacé – Pont de Pacé (rue Vergeal) Pacé Catégorie d’Évènement: Pacé Rando 10km : « balade entre Flume et Champalaune » Pacé – Pont de Pacé (rue Vergeal) Pacé, 29 août 2023, Pacé. Vous êtes membres d’un des 20 clubs de rando rennais ? Mardi 29 août, 09h15 1 Du 2023-08-29 09:15 au 2023-08-29 11:15. Vous êtes membres d’un des 20 clubs de rando rennais ? Vous voulez tout simplement prendre un bol d’air avant la rentrée ? Vous souhaitez découvrir l’activité de randonnée ? Laissez-vous guider par les bénévoles de la Fédération Française de Randonnée dans cette marche de 10 km à Pacé. Vous cheminerez le long du charmant ruisseau de La Flume et dans les sentiers verdoyants de Pacé. RDV mardi 29/08 à 9h15 au Pont de Pacé (rue de Vergeal). Départ de la rando 9h30. 10 km sans difficulté particulière. Pensez à emporter votre gourde. Rando accessible en bus : arrêt Docteur Léon Pacé – Pont de Pacé (rue Vergeal) Docteur Léon, Pacé, France Pacé 35740 Détails Catégorie d’Évènement: Pacé Autres Lieu Pacé - Pont de Pacé (rue Vergeal) Adresse Docteur Léon, Pacé, France Ville Pacé Lieu Ville Pacé - Pont de Pacé (rue Vergeal) Pacé latitude longitude 48.149232;-1.788989

