Le chœur de chambre Vibrations ( direction Sabine Argaut ) créée son spectacle Gaïa mjc pacé Ille-et-Villaine Pacé Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Pacé

Le chœur de chambre Vibrations ( direction Sabine Argaut ) créée son spectacle Gaïa mjc pacé Ille-et-Villaine, 12 mars 2023 17:00, Pacé. Conçu et élaboré par Sabine Argaut pour le chœur de chambre Vibrations, Gaïa est un voyage émotionnel inspiré par le changement climatique. Il est mis en scène par Gaëtan Emeraud Dimanche 12 mars, 17h00 1

http://www.choeurvibrations.com Conçu et élaboré par Sabine Argaut pour le chœur de chambre Vibrations, Gaïa est un voyage émotionnel inspiré par le changement climatique : l’émerveillement devant la beauté du vivant, l’anxiété face aux souffrances infligées à la nature, la confiance dans les capacités de résilience de la Terre et de l’humanité. Avec Gaïa le chœur de chambre Vibrations poursuit un axe fort de son projet artistique : rompre avec le concert choral traditionnel et proposer un spectacle en mouvement, spatialisé, au service de la beauté du son et du répertoire a cappella. mjc pacé Ille-et-Villaine 4 avenue Charles le Goffic Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Conçu et élaboré par Sabine Argaut pour le chœur de chambre Vibrations, Gaïa est un voyage émotionnel inspiré par le changement climatique : l’émerveillement devant la beauté du vivant, l’anxiété face aux souffrances infligées à la nature, la confiance dans les capacités de résilience de la Terre et de l’humanité. Avec Gaïa le chœur de chambre Vibrations poursuit un axe fort de son projet artistique : rompre avec le concert choral traditionnel et proposer un spectacle en mouvement, spatialisé, au service de la beauté du son et du répertoire a cappella.

Détails Heure : 17:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Pacé Autres Lieu mjc pacé Ille-et-Villaine Adresse 4 avenue Charles le Goffic Ville Pacé Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville mjc pacé Ille-et-Villaine Pacé

mjc pacé Ille-et-Villaine Pacé Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pace/

Le chœur de chambre Vibrations ( direction Sabine Argaut ) créée son spectacle Gaïa mjc pacé Ille-et-Villaine 2023-03-12 was last modified: by Le chœur de chambre Vibrations ( direction Sabine Argaut ) créée son spectacle Gaïa mjc pacé Ille-et-Villaine mjc pacé Ille-et-Villaine 12 mars 2023 17:00 mjc pacé Ille-et-Villaine Pacé

Pacé Ille-et-Vilaine