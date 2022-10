Rover Le Ponant Pacé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Disque d’Or dès son 1er album et véritable stakhanoviste de la route avec plus de 300 concerts, Rover est de retour avec Eiskeller. Lumineux, réconfortant, émouvant, peut-être son plus bel album. Disque d’Or dès son premier album en 2013, et véritable stakhanoviste de la route avec plus de 300 concerts réalisés depuis, Rover était de retour en 2021 avec un attendu nouveau disque Eiskeller, son 3ème, écrit en solitaire au 4ème sous-sol d’une ancienne glacière du 19ème siècle. Lumineux, réconfortant, émouvant, peut-être le plus bel album de Rover, où la grâce agit à nouveau. Timothée Regnier (Rover) : chant, guitares

Antoine Boistelle : batterie / SPD / moog Le Ponant 2 Boulevard Patrice Dumaine, 35740 Pacé 35740 Pacé Ille-et-Vilaine dimanche 27 novembre – 17h00 à 18h30

