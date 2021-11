Pacé Le Ponant Ille-et-Vilaine, Pacé Concert de l’Orchestre Métropolitain de Rennes : LE DESTIN Le Ponant Pacé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pacé

Concert de l’Orchestre Métropolitain de Rennes : LE DESTIN Le Ponant, 21 novembre 2021 15:30, Pacé. Dimanche 21 novembre, 15h30 Sur place 5/10/15€ contact@orchestremetropolitainderennes.org, https://www.orchestremetropolitainderennes.org, https://www.facebook.com/OrchestreMetropolitainDeRennes, https://twitter.com/OrchestreMetrop, https://www.linkedin.com/company/orchestre-metropolitain-de-rennes, https://www.instagram.com/orchestre_metropolitain_rennes, https://www.youtube.com/channel/UCu5d6gruTgD3je9atQt7QRg, https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/concert-de-l-omr-le-destin-billet/idmanif/512429 La plus connue de toutes les symphonies : la Cinquième de Beethoven s’ouvre sur les quelques mesures les plus célèbres de l’histoire de la musique. http://www.orchestremetropolitainderennes.org Cinquième de Beethoven s’ouvre sur les quelques mesures les plus célèbres de l’histoire de la musique. Ce thème initial est connu de tous, même sans savoir le nommer. Ce motif pourtant tout simple inspirera de nombreux compositeurs dont Brahms pour son Requiem et Malher pour sa 5ème symphonie. Il est aussi celui utilisé par la BBC pendant la guerre pour les émissions clandestines car c’est aussi en morse le V de la victoire. Il inspirera ensuite toutes sortes de musiques populaires jusqu’à une chanson des frères Jacques…. Beethoven, vieux et presque sourd aurait dit de son célèbre thème « Ainsi le destin frappe à la porte ». Cette symphonie du destin a un caractère révolutionnaire, romantique et passionné, elle transporte l’auditeur à travers des climats grandissants jusqu’au royaume spirituel de l’infini. D’autres mélodies du destin compléteront le concert. Après cette dure période de pandémie, venez donc ressentir ce que le destin a pu inspirer aux compositeurs. Réservation des places :

– Ticketmaster : https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/concert-de-l-omr-le-destin-billet/idmanif/512429

– Office du tourisme de Rennes

– Café « La Bulle » à Pacé

– dans les magasins Cora, Cultura, E. Leclerc, Carrefour Spectacles

– billetterie sur place le jour de l’évènement Nous contacter :

contact@orchestremetropolitainderennes.org

www.orchestremetropolitainderennes.org

https://www.facebook.com/OrchestreMetropolitainDeRennes

https://twitter.com/OrchestreMetrop

https://www.linkedin.com/company/orchestre-metropolitain-de-rennes

https://www.instagram.com/orchestre_metropolitain_rennes https://www.youtube.com/channel/UCu5d6gruTgD3je9atQt7Q Le Ponant 2 Boulevard Patrice Dumaine, 35740 Pacé 35740 Pacé Ille-et-Vilaine dimanche 21 novembre – 15h30 à 18h00

Détails Heure : 15:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pacé Autres Lieu Le Ponant Adresse 2 Boulevard Patrice Dumaine, 35740 Pacé Ville Pacé Age minimum 10 Age maximum 121 lieuville Le Ponant Pacé