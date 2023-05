Félix Dhjan Nuances – Tournée LE PONANT, 25 janvier 2024, PACE.

Félix Dhjan Nuances – Tournée LE PONANT. Un spectacle à la date du 2024-01-25 à 20:00 (2023-05-13 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

Dans ce spectacle, Félix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier. Pensionnaire du Jamel Comedy Club sur Canal+, chroniqueur sur Rire et Chansons avec son personnage « Monsieur Connard », Félix débarque au Point Virgule avec un spectacle authentique, cru et hilarant. « On pourrait vous décrire ce spectacle avec des mots ringards comme décapant ou abracadabrantesque mais ça nous ennuie d’avance alors viens. Ou jette ce flyer sur une vieille dame. Bisous » FELIX DHJAN

LE PONANT PACE 2 BD DUMAINE DE LA JOSSERIE Ille-et-Vilaine

