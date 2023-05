Alex Jaffray – Le Son d’Alex LE PONANT, 8 décembre 2023, PACE.

Alex Jaffray – Le Son d’Alex LE PONANT. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:30 (2023-05-12 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

EN ACCORD AVEC KI M’AIME ME SUIVE ET START-REC, STARDUST PRODUCTIONS présente (PLATESV-D-2021-005794 & 005795) : ce spectacle. Le Son d’Alex, c’est un voyage à travers la bande son de votre vie. C’est aussi un sampleur gaveì de musiques et des vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, des Daft Punk à Booba en passant par Eagles, Ennio Morricone ou encore Mai?tre Gims. 1/3 de musique, 1/3 de vannes, et 1/3 de « il faut venir le voir » parce que comme l’a dit Ennio Morricone « La musique n’est pas une science, mais une expeìrience ». Vous allez enfin comprendre pourquoi le vrai patron de la musique, c’est Jean Seb, Jean Seb Bach. Vous allez découvrir que les Lac du Connemara est une chanson éthylotest, si vous la chantez, c’est que vous êtes bourreìs ! Vous aurez enfin la preuve que la musique est un meìtier d’escroc car les DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : « Put your hands up in the air, Put your hands up in the air ! » On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes veìridiques pour briller dans les diners en ville et la recette pour eìcrire le tube de l’eìteì prochain. D’ailleurs ce seul en scène se termine par la creìation participative d’un tube avec le public. Une première ! Avec le Son d’Alex, vous allez eìcouter la musique comme vous ne l’avez jamais entendue. Alex Jaffray nous fait partager avec humour sa passion pour la musique qui lui a permis, petit, de parler avec des notes plutôt qu’avec des mots. Réservations PMR : 07 49 35 02 15 ALEX JAFFRAY – LE SON D’ALEX

Votre billet est ici

LE PONANT PACE 2 BD DUMAINE DE LA JOSSERIE Ille-et-Vilaine

29.0

EUR29.0.

Votre billet est ici