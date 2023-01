Sortie de résidence / Spectacle Ile et Vilaine – 35740 Pacé – MJC – Espace Le Goffic Pacé Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Pacé

Sortie de résidence / Spectacle Ile et Vilaine – 35740 Pacé – MJC – Espace Le Goffic, 3 février 2023 19:00, Pacé. Vendredi 3 février, 19h00 Sur place Gratuit https://mjcpace.com/agenda/5eme-vendredi-des-1ers-vendredis-du-mois/

Piano, Voix, Slam, Confidences drôles et intimistes Piano, Voix, Slam, Confidences drôles et intimistes… Auteur, compositeur, interprète et avant tout, amoureux des mots ;

En 2021, l’artiste rennais Mathieu Ramage se lance en solo. Pour cette nouvelle saison, Mathieu Ramage a mis 2 spectacles dans sa valise et donne au public l’opportunité de “tirer au sort” le spectacle qui sera présenté !

Une formule aussi décalée que réaliste qui laisse la part belle au hasard … Quand la poésie se mêle à la force des mots et aux mots de l’humour, quand le poignant côtoie la légèreté, cela donne : “Jamais tranquille”

un spectacle qui ne vous laissera jamais indifférent ! ­

Nous vous invitons à participer à la sortie de résidence le : 03 FEVRIER 2023

