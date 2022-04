Ombres et Lumières – Musique baroque au temps de l’esclavage Ile et Vilaine – 35740 Pacé – MJC – Espace Le Goffic Pacé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pacé

Ombres et Lumières – Musique baroque au temps de l’esclavage Ile et Vilaine – 35740 Pacé – MJC – Espace Le Goffic, 13 mai 2022 20:30, Pacé. Vendredi 13 mai, 20h30 Sur place 12€/8€/4€/Gratuit pour les moins de 18 ans https://www.helloasso.com/associations/la-pie-qui-joue/evenements/ombres-et-lumieres-billetterie-13-mai-2022, ensemblebaroquederennes@gmail.com, 0678301486 L’EBR joue un programme musical en quatuor autour des voix et des images de l’esclavage aux XVII et XVIIIème siècles. La musique éclaire des zones d’ombres et murmure ce qui se cache. Violons : Morag Johnston, David Chivers

Viole de gambe : Delphine le Gall

Clavecin / orgue : Claude Meneux La musique baroque vit son âge d’or au XVIIIème siècle, alors qu’à la même période, un triste commerce atteint lui aussi son apogée : celui de femmes et d’hommes réduit•es en esclavage pour permettre la prospérité des empires coloniaux. Dans ce siècle des Lumières, des ombres sont là, cachées ou oubliées parfois, mais bien là. Et la musique peut devenir, en creux s’il le faut, le lieu de l’indicible et de l’inaudible. Elle murmure les vides, les sentiments ou les faits qu’on ne chante que tout bas. L’Ensemble Baroque de Rennes propose un programme musical en quatuor (deux violons, viole de gambe et clavecin) autour de ces voix et de ces images de l’esclavage aux XVIIème et XVIIIème siècles. Ile et Vilaine – 35740 Pacé – MJC – Espace Le Goffic 6 avenue Charles le Goffic, 35740 Pacé 35740 Pacé Ille-et-Vilaine vendredi 13 mai – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pacé Autres Lieu Ile et Vilaine - 35740 Pacé - MJC - Espace Le Goffic Adresse 6 avenue Charles le Goffic, 35740 Pacé Ville Pacé Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Ile et Vilaine - 35740 Pacé - MJC - Espace Le Goffic Pacé Departement Ille-et-Vilaine

Ile et Vilaine - 35740 Pacé - MJC - Espace Le Goffic Pacé Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pace/

Ombres et Lumières – Musique baroque au temps de l’esclavage Ile et Vilaine – 35740 Pacé – MJC – Espace Le Goffic 2022-05-13 was last modified: by Ombres et Lumières – Musique baroque au temps de l’esclavage Ile et Vilaine – 35740 Pacé – MJC – Espace Le Goffic Ile et Vilaine - 35740 Pacé - MJC - Espace Le Goffic 13 mai 2022 20:30 Ile et Vilaine - 35740 Pacé - MJC - Espace Le Goffic Pacé Pacé

Pacé Ille-et-Vilaine