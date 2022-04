“ART” de Yasmina Reza par la Cie Le Petit 20H15 Esplanade Le Goffic Pacé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

"ART" de Yasmina Reza par la Cie Le Petit 20H15 Esplanade Le Goffic, 3 juillet 2022 15:00, Pacé Dimanche 3 juillet, 15h00 Prix libres fettaar.35@gmail.com « Art » pièce française contemporaine la plus jouée dans le Monde. l'histoire d'une amitié entre 3 copains, qui se délite autour de l'achat d'un tableau blanc, drôle et touchant. « Art » de Yasmina Reza Mise en scène Anita Le Collinet Par le Petit 20H15

« Art » est la pièce française contemporaine la plus jouée dans le Monde. C’est l’histoire d’une amitié entre 3 copains, qui se délite autour de l’achat d’un tableau blanc, prétexte drôle et touchant d’étaler les failles de leur relationnel. Organisé par la FETTAAR “Théâtre ici et là!” et la Ville de Pacé Esplanade Le Goffic Avenue Charles Le Goffic 35740 35740 Pacé Ille-et-Vilaine dimanche 3 juillet – 15h00 à 16h20

