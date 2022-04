Paccoud et le Sister System – Le Grand Tout Club Convergences 1,Place Evariste Gras, 21 mai 2022, La Ciotat.

Paccoud et le Sister System – Le Grand Tout

Club Convergences 1, Place Evariste Gras, le samedi 21 mai à 21:30

Cinq voix qui posent leurs pieds sur le plateau après avoir minutieusement préparé le terrain aux émotions cachées. Croiser les écritures et les aligner comme on monte un spectacle de music-hall. Sublimer le réel par la force des voix, le jeu des harmonies et la parole poétique. Comme le clown pose une plume bleue sur le marteau-piqueur, comme la danseuse s’ouvre sur les charbons ardents, nous chanterons dépouillé(e)s de toutes contraintes, debout sur la scène avec nos marques aux genoux « QUAND MEME ! ». Il se veut libre et vindicatif, drôle et doux, fort et joyeux. On retrouve la virtuosité vocale et la complicité du quintette qui officie depuis 10 ans sur toutes les scènes, de la rue au plateau de théâtre en passant par la piste de cirque… [https://www.facebook.com/Paccoud-et-le-Sister-System-2007180359500097](https://www.facebook.com/Paccoud-et-le-Sister-System-2007180359500097) Entrée 10€ – 8€ pour les adhérents. Ouverture des portes à 20h30 Places limitées – Pas de réservation Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

10€ – 8€ pour les adhérents

♫♫♫

Club Convergences 1,Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhone



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T21:30:00 2022-05-21T23:59:00