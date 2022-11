Pacaritambo, concert caritatif Centre Paris Anim’ Jacques Bravo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Pacaritambo, concert caritatif Centre Paris Anim’ Jacques Bravo, 26 novembre 2022, Paris. Le samedi 26 novembre 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit sous condition 1 jouet neuf d’une valeur minimale de 8 euros au profit de la Croix-Rouge ou des Restos du Cœur = 1 entrée (pour toutes les personnes de 4 ans et plus)

Il écoute le monde chanter autour de lui jusqu’à ce qu’un jour, son père tombe gravement malade. Pour le sauver, l’enfant ira affronter le Dieu Pacaritambo au fond de la Terre et en sortira avec un autre regard sur le monde qui l’entoure.

Une histoire sur les différences qui nous rassemblent et un rappel sur la beauté

Une quête musicale entre les Andes et l'Amazonie. Un conte, huit chansons et un opéra musical composé par Guillaume Prod'homme et écrit par Jean Colas. Samedi 26 novembre – 16h Centre Paris Anim' Jacques Bravo 14-18 Rue de la Tour des Dames 1 jouet neuf d'une valeur minimale de 8 euros au profit de la Croix-Rouge ou des Restos du Cœur = 1 entrée (pour toutes les personnes de 4 ans et plus)

©Lapochettemusicale Conte musical de Noël

