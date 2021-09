Pablo Valbuena Bois de Vincennes, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 2h

gratuit

Gyrotope, 2016 – Installation lumineuse et sonore

Pablo Valbuena est né à Madrid en 1978, il vit et travaille à Toulouse.

Pablo Valbuena élabore des projets et une recherche artistiques centrés sur l’espace, le temps et la perception. Certains des éléments clés de son travail sont le chevauchement entre le réel et le virtuel, la création par l’observateur d’espaces mentaux, la dissolution des frontières entre la réalité et la perception, les liens entre l’espace et le temps, l’expérience de l’observateur comme point central du travail et l’utilisation de la lumière et du son comme matière première.

L’œuvre Gyrotope, commande artistique de la Société du Grand Paris, installée dans le bois de Vincennes se présente comme un large cercle constitué de colonnes formant un volume sculptural qui se déploie dans l’espace et le temps par le biais d’éléments intangibles et éphémères, comme la lumière et le son, qui lui procurent une présence physique et matérielle. Proposant une expérience fondée sur la perception du mouvement, l’œuvre transporte le public dans un espace-temps virtuel tout en maintenant les liens physiques et tangibles du corps à son environnement. Gyrotope fonctionne comme un périmètre qui peut être traversé. L’œuvre crée une expérience modulable de l’échelle. Elle est à la fois un objet et un environnement en fonction du point de vue que l’on adopte : de l’intérieur, de l’extérieur ou à la limite de l’œuvre.

Installation réalisée grâce au soutien de la Société du Grand Paris et de la Métropole du Grand Paris.

Bois de Vincennes route de la Pyramide Paris 75012

1 : Château de Vincennes (1752m) 1 : Bérault (2253m) 46, 86, 112, 201, 325 A : Vincennes 3a : Porte Dorée 3a : Porte de Charenton



