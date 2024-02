Pablo MURGIER, piano Église Saint-Merry Paris, dimanche 25 février 2024.

Le dimanche 25 février 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Entrée libre – Participation libre

Tango, musique classique et jazz – Pièces de Simón Díaz, Pablo Murgier, Mariano Mores, Astor Piazzolla, David Bowie, Carlos Aguirre et Carlos Guastavino

Pablo Murgier, piano

Pianiste, compositeur, et improvisateur, Pablo Murgier déploie une palette d’harmonies audacieuses aux sonorités de jazz tout en y mêlant le charme du tango, et la richesse de la musique classique. Il fait partie de la vague d’artistes qui osent voyager entre différents mondes. Sur son clavier à la croisée des styles, un voyage musical s’opère, créant ainsi une musique authentique et dessinant un univers qui lui est propre.

Avec son quartet, le Pablo Murgier Ensemble, ou en tant soliste, ce musicien compte déjà plusieurs centaines de concerts à travers le monde entier. Parmi les salles dans lesquelles il a joué, se trouvent le prestigieux CCK (Buenos Aires), la Philharmonie de Munich, la Philharmonie de Paris ou encore la Philharmonie de Gdansk. Il s’est également produit avec l’Orchestre National du Capitole (Toulouse). Avec son Ensemble il a reçu le prix du Best Tango Orchestra et son premier album solo a été nominé pour les Gardel Awards. La riche et variée discographie a un très fort accent sur ses propres compositions. Son dernier album GARE DU SUD reflète l’évolution de l’artiste, empreint de sensibilité, de profondeur et de puissance.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

