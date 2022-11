Pablo Murgier Ensemble invite Paloma Pradal Le Baiser Salé, 21 janvier 2023, Paris.

Le samedi 21 janvier 2023

de 21h30 à 23h30

de 19h30 à 21h30

. payant Tarif web : 25 EUR Tarif sur place : 28 EUR

La rencontre unique entre le Pablo Murgier Ensemble et la magnifique voix de Paloma Pradal.

L’album Gare du Sud sorti en 2022 est à l’intersection entre le jazz de chambre, le tango d’avant-garde et la musique populaire latino-américaine. Les compositions reflètent la maturité sonore de l’artiste, résultat d’un parcours riche en expériences, collaborations et ouverture. Toujours lumineux, ses travaux mettent en valeur la subtilité héritée du tango et la finesse que le jazz lui a appris. La fusion musicale qu’en découle est unique dans son genre. Elle nous invite parfois à danser, parfois à écouter mais reste en tout cas toujours une délectation aux oreilles de ses auditeurs.

Pour ce concert, les instruments se mêlent au chant de Paloma Pradal, l’une des voix les plus importantes de sa génération. Elle nous fait découvrir l’artiste qu’elle est, tantôt explosive et festive, tantôt tragique et solennelle, pleine de talents et d’idées.

Des reprises assumées et merveilleusement interprétées en compositions bouleversantes ou improvisations innovantes, des chansons populaires espagnoles et cubaines aux rythmes de salsas teintées flamenco… Ce concert est une mosaïque de couleurs dont la somme crée un tout cohérent, une identité forte !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

