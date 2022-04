PABLO MURGIER ENSEMBLE – GARE DU SUD TOUR Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 15 juin 2022

de 21h30 à 23h55

Plein sur place : 28€ Réduit sur notre site : 25€

A l’intersection entre le jazz de chambre, le tango d’avant-garde et la musique populaire latino-américaine, l’ensemble Pablo Murgier présente son nouvel album « Gare du Sud ». L’écriture ciselée du jeune compositeur Pablo Murgier alliée aux talents individuels des membres les placent directement dans un ensemble de musique de chambre avec la puissance de la musique populaire. Les instruments se mêlent et se répondent avec les sonorités du jazz et du tango contemporain, laissant place à la fraîcheur d’une musique colorée. Le Baiser Salé 58 rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220615 01.42.33.37.71 contact@lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220615

