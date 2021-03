Toulouse Salle Nougaro Toulouse Annulé / Pablo Mira Salle Nougaro Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

**Ce spectacle du 22 mars 2021 est annulé.** **** ### Dit des choses contre de l’argent / Humour Selon ses propres mots Pablo Mira est « très beau ». En parallèle de son activité de beauté, il a co-fondé en 2012 le site satirique LeGorafi.fr où il a écrit près de 600 articles parodiques (pas les meilleurs selon les autres membres de la Rédaction). En 2016, il devient chroniqueur sur France Inter dans l’émission _« Si tu écoutes, j’annule tout »_ puis _« Par Jupiter ! »_ dans laquelle il interprète un éditorialiste bien trop sûr de lui. Un éditorialiste quoi… Enfin, en septembre 2018 il intègre l’émission _Quotidien_ où il met sa santé mentale en péril en présentant une revue de presse des haters chaque jeudi. [+ d’infos ](http://www.sallenougaro.com/spip.php?article364) //www.youtube.com/embed/qy86X6Gkqjo

