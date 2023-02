Pablo Mira – Passé Simple (Tournée) SALLE JACQUES TATI, 21 avril 2023 00:00, ORSAY.

Pablo Mira – Passé Simple (Tournée) Pablo Mira. De 2023-04-21 à 2024-04-18 20:30. Tarif : 28.6 28.6 euros

SALLE JACQUES TATI ORSAY 91400 . 213 PROD (Lic PLATESV-R-2022-004590) présente en accord avec A MON TOUR PROD ce spectacle. Dans cette nouvelle création, Pablo abandonne son personnage caricatural d’éditorialiste réac. L’esprit et le ton resteront évidemment satiriques et interrogeront l’évolution de notre société sur ces trente dernières années. Famille, sexualité, nouvelles technologies… autant de thèmes sur lesquels Pablo partagera sa vision et ses vérités (toutes personnelles) sur fond de culture pop 90-les années de son enfance.Réservation téléphone accès PMR : 02 99 94 50 18. Pablo Mira

Votre billet est ici

213 PROD (Lic PLATESV-R-2022-004590) présente en accord avec A MON TOUR PROD ce spectacle.

Dans cette nouvelle création, Pablo abandonne son personnage caricatural d’éditorialiste réac. L’esprit et le ton resteront évidemment satiriques et interrogeront l’évolution de notre société sur ces trente dernières années. Famille, sexualité, nouvelles technologies… autant de thèmes sur lesquels Pablo partagera sa vision et ses vérités (toutes personnelles) sur fond de culture pop 90-les années de son enfance.

Réservation téléphone accès PMR : 02 99 94 50 18

Votre billet est ici