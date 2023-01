Pablo du Pueblo – After-Work Rap Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Pablo du Pueblo – After-Work Rap Romans-sur-Isère, 16 février 2023, Romans-sur-Isère . Pablo du Pueblo – After-Work Rap 3 Quai Sainte-Claire Cité de la Musique La Mandoline Restau-Bar Romans-sur-Isère Drôme Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire

2023-02-16 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-16

Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire

Romans-sur-Isère

Drôme Le rappeur romanais, vainqueur de la Viral Battle en 2021, viendra jouer son dernier album sorti en octobre dernier.

L’occasion de venir écouter ce artiste autour d’un verre !

Bar et restauration sur place. Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère La Mandoline Restau-Bar Adresse Romans-sur-Isère Drôme Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Ville Romans-sur-Isère lieuville Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère La Mandoline Restau-Bar Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Pablo du Pueblo – After-Work Rap Romans-sur-Isère 2023-02-16 was last modified: by Pablo du Pueblo – After-Work Rap Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère La Mandoline Restau-Bar 16 février 2023 3 Quai Sainte-Claire Cité de la Musique La Mandoline Restau-Bar Romans-sur-Isère Drôme Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme