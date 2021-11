Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Pablo CAMPOS Trio Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

“Un son original où le swing vient nourrir une vraie histoire d’amitié musicale.” Après ses collaborations avec le Keystone Big Band (nouvel album de Noël à paraître) ou ses passages par la comédie musicale (West Side Story, et « On va se quitter pour aujourd’hui » d’Agnès Jaoui) Pablo Campos revient au Sunside pour présenter son nouveau répertoire en trio. Pour donner vie à cette musique, il s’est entouré de deux jeunes virtuoses de la scène jazz française: Clément Daldosso à la contrebasse et Philip Maniez à la batterie. Ensemble, ils développent un son original où le swing vient nourrir une vraie histoire d’amitié musicale. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

