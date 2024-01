PABLO ANDRES COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes, mardi 2 avril 2024.

Il y a fort longtemps, Pablo Andres était gamin. Plusieurs décennies et moustaches plus tard, ça n’a pas changé tant que ça.Mais comment trouver l’équilibre entre la magie de l’enfance et les responsabilités de l’âge adulte ? Le juste milieu entre le Club Dorothée et les factures d’électricité ? Le compromis entre l’hilarité d’un prout et le sérieux des livres qu’il faut faire semblant d’avoir lu ?Dans un spectacle plus intime que jamais, Pablo dévoile ses failles et son combat quotidien pour rester ce qu’on est tous pour le meilleur et pour le pire : gamin.

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-02 à 20:30

Réservez votre billet ici

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44