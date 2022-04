Pab The Kid Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Pab The Kid Le Hasard Ludique, 20 mai 2022, Paris. Le vendredi 20 mai 2022

de 20h00 à 23h00

. payant prévente : 9€

Pab The Kid vient du rap mais ce n’est qu’une moitié de vérité : il vient de partout et de nulle part, ne s’embarrasse pas avec des étiquettes, des limites. Ici, des codes trap, de l’ego-trip mais aussi du chant, vocodé ou pas. Après avoir ouvert pour la tournée hexagonale de Mos Def, avec son ami James the Prophet, Pab The Kid sort son 1er album, Party Never Ends, 10 titres sur des prods de Benjamin Molinaro, Lennard Vink, Richie Beats, avec en guests Colonel Reyel ou encore Pascal Légitimus. La fête ne s’arrête jamais. Ce disque, il chante surtout l’amour, la fragilité et le plaisir, la beauté formelle et celle plus intérieure, les dérives noctambules et les allers-retours sentimentaux. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

