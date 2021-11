Ramonville-Saint-Agne Médiathèque Simone-de-Beauvoir Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Paamath Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque Simone-de-Beauvoir, le samedi 11 décembre à 17:00

Le guitariste chanteur jouera en solo ses compositions afro-folk. Plus d’informations : [[https://www.paamath.com/](https://www.paamath.com/)](https://www.paamath.com/)

Gratuit, réservation conseillée – Passe sanitaire obligatoire +12 ans

Concert solo Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne

