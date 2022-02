« PAAMATH EN TRIO » Médiathèque Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

« PAAMATH EN TRIO » Médiathèque, 24 février 2022, Labège. « PAAMATH EN TRIO »

Médiathèque, le jeudi 24 février à 20:30

Le chanteur guitariste jouera en trio ses compositions, à la croisée des chemins, riche de couleurs et aux textes empreints de poésie

Gratuit. Réservation obligatoire

Concert en trio Médiathèque rue de l’Autan, Labège Labège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T20:30:00 2022-02-24T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Médiathèque Adresse rue de l'Autan, Labège Ville Labège lieuville Médiathèque Labège Departement Haute-Garonne

Médiathèque Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/

« PAAMATH EN TRIO » Médiathèque 2022-02-24 was last modified: by « PAAMATH EN TRIO » Médiathèque Médiathèque 24 février 2022 Labège Médiathèque Labège

Labège Haute-Garonne