P3 New Year’s Eve La Machine du Moulin Rouge Paris, 31 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 31 décembre 2023

de 22h30 à 05h30

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Viens vivre la soirée du 31 décembre la plus hot de Paris !

Cette année pour le nouvel an, la P3 et la Machine du Moulin Rouge s’occupent de tout !

Pour entamer comme il se doit cette nouvelle année, on a prévu un line up 5 étoiles women only venu des 4 coins de la France et même d’Europe avec Kayefuru, Johanna, Mel V, Kaïlys, Emii, Hirma, Neko Lean Lean, et Lola Ondi Kwa.

Cette soirée est réservée aux femmes et ouverte aux personnes transmac, et non binaires.

Event 21+

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/p3-new-years-eve/ https://fb.me/e/1Lby2iXzx https://fb.me/e/1Lby2iXzx https://link.dice.fm/P3newyeareve

P3