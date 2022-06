P.P.P.P.P – PAROLES PRZEWALSKIENNES POUR PAUSE POÉTIQUE – THÉÂTRE DE LA REMISE Hures-la-Parade, 21 juin 2022, Hures-la-Parade.

P.P.P.P.P – PAROLES PRZEWALSKIENNES POUR PAUSE POÉTIQUE – THÉÂTRE DE LA REMISE Hures-la-Parade

2022-06-21 18:00:00 – 2022-06-25

Hures-la-Parade 48150

Hures-la-Parade On dit que les murs ont des oreilles, ici au Villaret, ils ont aussi des bouches pour raconter des histoires de maisons, d’étoiles qui s’éteignent à l’aube, et de la nécessité de prendre soin.

Les montages photographiques de Marie Clauzade invitent à regarder un peu différemment les lignes d’horizons et l’entremêlement de la nature, de l’animal et de l’humain.

Cette restitution est le fruit de la rencontre de 2 artistes (Marie Clauzade, photographe et Marion Coutarel, metteuse en scène) avec un territoire, les femmes et les hommes de l’association Takh et les chevaux de Przewalski .

Réservation au 04 66 65 75 75

En partenariat avec l’association TAKH

billetterie@scenescroisees.fr +33 4 66 65 75 75 https://scenescroisees.fr/

Marie Clauzade

Hures-la-Parade

