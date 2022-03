P. H. ERLEBACH Musique vocale & instrumentale Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Autre lieu, le mercredi 6 avril à 20:00

Erlebach, Ensemble Temenos & Capucine Keller ——————————————– Philipp Heinrich Erlebach, né en 1657, est un des compositeurs dont la redécouverte est une source inépuisable d’émerveillement. Contrairement à de nombreux musiciens allemands, Erlebach n’a pas voyagé en Europe, mais est toujours resté comme musicien, puis Kapellmeister au château d’Albert Anton von Schwarzburg-Rudolstadt, transformant cette cour en haut lieu musical et se faisant par la même occasion une réputation considérable comme compositeur dans l’Allemagne centrale. Les magnifiques sonates pour violon, viole et continuo sont accessibles depuis le début du 20e siècle, mais étrangement peu connues du grand public… nous en jouerons quatre. Nous présenterons également pour la première fois à Genève des extraits de son _Harmonische Freude musicalischer Freunde_, important recueil d’airs superbement écrits avec accompagnement de deux violons. Au vu de la qualité de ces compositions, nous ne pouvons qu’être dépités par le fait que plus d’un millier de ses œuvres aient été irrémédiablement perdues dans un incendie au XVIIIe siècle… nous vous invitons à rendre hommage à son génie!

30.- 20.- (AVS) 10.- (membres et jeunes)

