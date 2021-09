Toulouse COMDT Haute-Garonne, Toulouse P.A.T.O.I.S COMDT Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

P.A.T.O.I.S COMDT, 17 décembre 2021, Toulouse. P.A.T.O.I.S

COMDT, le vendredi 17 décembre à 20:30

Le trio P.A.T.O.I.S, composé de deux membres de La Mal Coiffée et d’Arthur Daygue, mêle écriture, chant populaire et improvisation comme dans un laboratoire poétique et sonore. Les outils de leurs expériences sont des percussions, une trompette, une guitare « fahcha a l’ostal », une clarinette basse et deux voix. Karine Berny, bombo, trompette, voix ; Arthur Daygue, guitare électrique, clarinette basse ; Laetitia Dutech, tom basse, caisse claire, bendir, tambourin, voix.

15/10/5€

Concert du trio P.A.T.O.I.S (Pichòta Associacion de Tradiçion Occitana e d’Intuicions Sonòras.) COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T20:30:00 2021-12-17T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu COMDT Adresse 5 rue du Pont de Tounis Ville Toulouse lieuville COMDT Toulouse